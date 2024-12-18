ЕБРР выделил "Укрзализныце" почти полмиллиарда евро на новые электровозы и генераторы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет "Укрзализныце" два займа. 300 миллионов евро выделяют на приобретение новых электровозов, а 180 – на установку малых генераторов на объектах по всей стране. Со ссылкой на прессслужбу ЕБРР, сообщает Левый берег.

Ссуду в размере 300 млн евро на электровозы предоставляют под суверенные гарантии. Она поможет УЗ обновить действующий парк и поддерживать свою деятельность.

"Целью является обеспечение стабильных и бесперебойных железнодорожных грузовых операций для сельскохозяйственного экспорта и критического импорта, а также пассажирских услуг, которые жизненно важны для людей, экономики и дальнейшего функционирования частного сектора, а также для гуманитарных усилий" , - говорится в сообщении ЕБРР .

Помимо обеспечения транспортных услуг для грузов и пассажиров, финансирование поможет снизить выбросы парниковых газов, повысить энергоэффективность и поддержать демобилизованных работников через новую программу реинтеграции ветеранов.

Этот заем будет софинансирован за счет параллельного инвестиционного гранта на сумму до 190 миллионов долларов от Соединенных Штатов Америки, распорядителем которого является Всемирный банк.

Еще 180 миллионов евро выделяют на установку малых генераторов на объектах Укрзализныци по всей стране, чтобы смягчить дефицит электроэнергии, который Украина ожидает этой зимой в результате атак России.

Ссуда будет финансировать поставку и установку оборудования для децентрализованного малого газового поколения общей мощностью до 270 МВт на выбранных существующих объектах УЗ по всей Украине. Проект общей стоимостью 248 миллионов евро сделает национальную энергетическую систему более устойчивой.

Небольшие газовые станции, которые будут установлены в рамках этого проекта и похожие на них, позже могут быть перепрофилированы.

Заем ЕБРР будет софинансирован за счет параллельного инвестиционного гранта в размере до 10 миллионов фунтов стерлингов (12 миллионов евро) от Великобритании и инвестиционного гранта в размере до 56 миллионов евро от международных доноров.

"Война лишь повысила важность Украинской железной дороги, давнего клиента ЕБРР, и мы рады поддержать последние усилия компании, направленные на повышение устойчивости страны. УЗ также является одним из крупнейших работодателей в Украине, где работает около 200 000 штатных работников, и в рамках этого проекта получит польза от программы ЕБРР по поощрению инвестиций в человеческий капитал" , – сказала Сью Барретт, руководитель отдела инфраструктуры ЕБРР в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

С февраля 2022 года ЕБРР направил в Украину более 5,4 млрд евро, в том числе более 1,6 млрд евро в этом году, сосредоточившись на энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуре, продовольственной безопасности, торговле и частном секторе, а также на ключевых политических реформах. .