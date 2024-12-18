В России примерно четверть всех торговых центров оказались на грани банкротства. К этому привел резкий рост расходов и усиление конкуренции со стороны онлайн-магазинов.﻿ Со ссылкой на The Moscow Times, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным российского издания, четверть российских ТЦ могут прекратить свою деятельность уже в 2025 году. Ведь доходы торговых центров в этом году значительно снизились.

Основной причиной финансовых трудностей стало не только сокращение числа крупных международных арендаторов после начала войны в Украине, но и резкое повышение процентных ставок по коммерческим кредитам из-за политики Центрального банка России.

Управляющий директор российского Совета торговых центров (СТЦ) Олег Войцеховский пояснил, что теперь российским ТЦ проблемно закрывать уже имеющиеся кредитные договоры и совсем недоступны новые кредиты.

"Отсюда проблемы как с доходностью, так и с возможностями поддерживать здания в надлежащем состоянии, проводить реконцепцию" , - сказал он.

Издание отметило, что сейчас около половины доходов торговых центров уходит на налоги, включая НДС, социальные отчисления и налог на имущество.

Заметим, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине на Центральный банк России были наложены сразу несколько санкций. В основном они были направлены на ограничение его возможности осуществлять финансовые операции на международном уровне.

Эти санкции имели серьезное влияние на финансовую систему России, ограничивая ее возможности осуществлять международные финансовые операции и повышая экономическое давление.

Заметим, что кроме этого в ноябре 2024 года США также ввели санкции против Газпромбанка, что затрудняет европейским потребителям возможность осуществлять платежи за российский газ.

Последние санкции направлены на максимальное экономическое давление на Россию с целью прекращения ее агрессии и поддержки суверенитета Украины.