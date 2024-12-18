В "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ

В приложении Армия+ создали сервис, в котором военнослужащий может сообщить о намерении вернуться на службу после самовольного ухода из части (СОЧ). После восстановления на службе такие военнослужащие смогут с рекомендательным письмом перевестись в другое подразделение, которое нуждается в них. Со ссылкой на Минобороны, сообщает Левый берег.

"Отныне украинские военнослужащие, решившие вернуться после СОЧ, смогут это сделать быстрым и удобным способом. О каждом этапе возвращения на службу военные получат уведомления с объяснениями дальнейших действий. А после возобновления на службе возможно перевестись в другую часть по рекомендательному письму от нее" , - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Заполнение рапорта занимает около 5 мин. С помощью подсказок военнослужащий указывает данные, а также может добавить сразу рекомендательное письмо, чтобы воспользоваться им для изменения места службы.

Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает и подтверждает данные в рапорте. Военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в отдел из ВСП, который он избрал. Там оформят документы, сделают предписание и помогут безопасно добраться до одной из 17 воинских частей из утвержденного списка.

Командир одной из этих частей имеет 72 часа, чтобы восстановить денежные выплаты и социальные гарантии военнослужащего. После восстановления на службе из резервной части военные смогут перевестись в другое подразделение по рекомендательному письму. Для этого нужно подать рапорт на смену места службы в Армии+.

Если военнослужащие не в первый раз в СОЧ, подать рапорт на возвращение на службу они смогут до 31 декабря 2024 года. Для тех, у кого это впервые, таких ограничений нет.