В Ростовской области атаковано одно из крупнейших химпредприятий ВПК России – ЦПД

В Ростовской области РФ атаковано одно из крупнейших химических российских предприятий - ФКП "Комбинат Каменский". Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает Левый берег.

Известно, что ФКП Комбинат Каменский занимается производством ракетного топлива (специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе).

Также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.