Лубинец в этом году получил почти 4 тысячи жалоб на действия работников ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что за нынешний год украинцы прислали уполномоченному Верховной Рады по правам человека почти 4 тысячи обращений о нарушениях в работе ТЦК и СП.﻿﻿ Со ссылкой на интервью Лубинца, сообщает Украинская правда.

"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого мужчину мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность" , - сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, наибольшее количество жалоб на работу ТЦК и СП поступает к нему из Закарпатья. В то же время есть регионы (например, Кропивницкий), где, как говорит омбудсмен, таких обращений достаточно небольшое количество, а из тех, что есть, большинство не подтверждается.

Перед этим в ответ на запрос "УП" в Офисе омбудсмена отмечали, что за первые 8 месяцев 2024 года Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушениях их прав работниками ТЦК. За весь 2023 год их общее количество почти втрое меньше - 561.