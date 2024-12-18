Рютте заявил, что НАТО известно о потребностях Украины в 19 системах ПВО

НАТО знает о запросе Украины о предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Этот вопрос рассмотрят на повестке дня, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Со ссылкой на его пресс-конференцию, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Рютте отметил, что он ознакомлен с запросом по ПВО от Киева.

"Мы знаем о вашей просьбе, Владимир, убедиться, что, кажется, девятнадцать систем будут доставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Поэтому это все будет на повестке дня, а также о том, как сделать так, чтобы, когда однажды наступит мир, мы также думали об экономике Украины не только сейчас, но и после будущего мирного соглашения" , - сказал Рютте.

Генсек также заявил, что он рад датско-литовской инициативе, которая планирует не только покупать оружие, но и покупать его в Украине.

"И это хорошая новость, потому что это означает больше оружия для Украины, а также деньги для украинской экономики. Поэтому это очень практичный способ поддержать вас. Итак, все это будет на повестке дня сегодняшнего вечера" , - подчеркнул он.

Заметим, что ранее сегодня Рютте заявил, что Североатлантический альянс уже занимается координацией военной помощи Украине от стран-партнеров.