Умеров уволил начальника Национальной академии сухопутных войск
Сегодня, 18 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров уволил с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука. Об этом заявила пресс-служба Минобороны, сообщает Левый берег.
"Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных ГИМО", - говорится в сообщении.
В результате Владимир Зеленский поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.