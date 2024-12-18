Умеров уволил начальника Национальной академии сухопутных войск

Сегодня, 18 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров уволил с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука. Об этом заявила пресс-служба Минобороны, сообщает Левый берег.

"Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных ГИМО" , - говорится в сообщении.

В результате Владимир Зеленский поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.