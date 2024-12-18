Зеленский озвучил ключевые темы переговоров в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми темами переговоров в Брюсселе в течение двух дней будут гарантии безопасности, усиление украинской армии и предоставление систем противовоздушной обороны, сообщает Укринформ.

Об этом глава Украинского государства заявил в Брюсселе во время совместного подхода к печати с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Я думаю, что это очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины» , - рассказал Зеленский.

Он также отметил важность совместной позиции Европы по поддержке Украины.

«Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь общую, не разделенную позицию Европы о том, как обезопасить Украину, наших граждан. Конечно, будем говорить и о том, как укрепить нашу армию» , - сказал президент.

Также, по его словам, во время переговоров речь пойдет и об усилении украинской противовоздушной обороны, в частности, будет говориться о количестве систем ПВО, которые необходимо передать Украине.

Владимир Зеленский сообщил, что уже встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Завтра предусмотрены его переговоры с другими лидерами Европейского союза.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Брюссель для участия во встрече глав государств и правительств Европейского Союза.