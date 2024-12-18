У Байдена допустили посредничество Китая в переговорах Украины и РФ

Китай мог бы быть посредником в переговорах между Россией и Украиной, но Пекин не должен играть ведущую роль переговорщика в Европе. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на мероприятии в Нью-Йорке, сообщает Голос Америки.

По его словам, идея избранного президента США Дональда Трампа привлечь к переговорам между Украиной и Россией представителей Китая "не сумасшедшая".

"Поэтому возникает вопрос, каким способом они могут присоединиться – как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался" , – сказал Салливан.

Размышляя о возможных предстоящих мирных переговорах, Джейк Салливан сказал, что о том, какую роль в поиске мира в Украине может сыграть Китай, нужно говорить и с европейцами, и прежде всего, с украинцами.

По его мнению, сейчас главное – дальше поддерживать Украину, чтобы она имела сильные позиции на переговорах. А "просто выйти и сказать: "Мы заключим соглашение", без заверения в поддержке Украины, не поставит Украину в лучшую позицию на переговорах.

Также Салливан согласился, что прогнозы влияния санкций на российскую экономику не оправдались, особенно не в сроки, которые предусматривалось еще в 2022 году. Это, в частности, растущая инфляция, большие процентные ставки, подавляющие инвестиции, значительные суммы поощрения военных наемников, выплачиваемых из бюджета и Фонда национального благосостояния, а также значительные потери на фронте.

По словам Салливана, Украина выстояла, президент России Владимир Путин не достиг своей стратегической цели – взять Киев и три дня и стереть Украину с карты мира, и Украина выстоит, нужно только продолжать ее поддерживать, чтобы она имела лучшую стратегическую позицию на будущих переговорах, вместо того чтобы ей навязывали условия.