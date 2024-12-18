Генштаб: ВСУ ликвидировали 255 оккупантов на Покровском направлении

С начала суток на Покровском направлении Силы обороны Украины обезвредили 255 российских окупантов﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 18 декабря, сообщает Деловая столица.

Всего с начала этих суток произошло 224 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 32 авиационных удара, сбросив 31 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 529 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отразили попытку оккупантов продвинуться вперед. По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении противник потерял 44 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили три артиллерийские системы, единицу автомобильного транспорта, 17 БПЛА и две единицы специального транспорта оккупантов, кроме того, повредили автомобиль и три единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 18 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполевки и Тернов, получили отпор, длится три боестолкновения.

Четыре попытки атакующих действий вражеских войск отбили украинские защитники на Северском направлении, сейчас идет бой близ Верхнекаменского.

Пять раз противник пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григоровки и в направлении Белой Горы, один бой еще не закончился.

На Торецком направлении произошло 13 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Десять атак агрессора отбиты, бои продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 45 раз атаковал в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасиловки, Чумацкого и Новоеленовки. Наши защитники отбили 38 штурмов, еще семь боестолкновений продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 окупантов, из них 110 — безвозвратно. Также уничтожены квадроцикл и оборудование спутниковой связи противника.

На Кураховском направлении враг предпринял 22 попытки прорвать нашу оборону вблизи н.п. Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Восемнадцать боестолкновений завершено, еще четыре — продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении противник 24 раза атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается десять боевых столкновений.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались прорваться в Новоандреевку, понесли потери и отступили.

Дважды враг тщетно атаковал наших защитников в Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отразили 55 штурмов российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются до сих пор.