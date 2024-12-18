В Брюсселе прошла встреча Зеленского с Макроном

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча, как и планировалось, прошла в Брюсселе.﻿ Со ссылкой на заявление президента Франции, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Макрон отметил, что он хотел предоставить общую информацию Зеленскому перед тем, как посетить заморский департамент Франции Майотту, который накрыл самый мощный циклон за последнее столетие.

"Франция, как и в первый день, остается рядом с Украиной и украинским народом, чтобы победить захватническую войну России" , - подчеркнул Макрон.

Заметим, что Макрона не будет на встрече Зеленского с европейскими лидерами.

Причиной тому стало стихийное бедствие. Ранее сообщалось, что Майотту накрыл самый мощный циклон за последнее столетие - "Чидо".