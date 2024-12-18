Минбороны Бельгии: Украина не получит F-16 до конца года

Бельгия не сможет поставить Украине до конца 2024 года многоцелевые истребители F-16 и этому есть несколько веских причин﻿, заявила министр обороны страны Людивин Дедондер. Со ссылкой на издание Le Soir, сообщает Деловая столица.

"Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не сможет состояться в этом году, как было объявлено. По словам министра обороны (по текущим делам), эта задержка, в том числе, объясняется недостатками в подготовке украинских летчиков и нехваткой запчастей" , — говорится в сообщении.

Помимо отсутствия у ВВС Украины достаточного количества подготовленных пилотов, одной из причин также является задержка американской компании Lockheed Martin поставок Бельгии истребителей F-35 на замену "украинским" F-16.

Издание напоминает, что в мае 2023 года Бельгия подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Одна из частей соглашения касалась поставок около тридцати F-16 до 2028 года в рамках коалиции, созданной Данией и Нидерландами.