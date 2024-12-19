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DeepState: Оккупанты захватили Трудовое в Донецкой области

В ночь на 19 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Трудовое Донецкой области, сообщает Украинская правда.

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Продвижение оккупантов на Времовском направлении (Трудовое на карте находится вблизи Нескучного, верхняя красная стрелка). Карта: DeepState

По данным проекта, враг также продвинулся в Успеновке, Курахово, у Песчаного, Новооленевки, Волкового, Нескучного и Возрождения в Донецкой области.

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Кураховское направление. Карта: DeepState
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Покровское направление. Карта: DeepState

Кроме того, аналитики указали на продвижение оккупантов у Загрызово Харьковской области.

В ночь на 18 декабря аналитики проекта DeepState сообщили﻿ об оккупации россиянами села Сонцевка Донецкой области и о продвижении на других участках фронта.

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