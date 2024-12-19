DeepState: Оккупанты захватили Трудовое в Донецкой области
В ночь на 19 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Трудовое Донецкой области, сообщает Украинская правда.
По данным проекта, враг также продвинулся в Успеновке, Курахово, у Песчаного, Новооленевки, Волкового, Нескучного и Возрождения в Донецкой области.
Кроме того, аналитики указали на продвижение оккупантов у Загрызово Харьковской области.
В ночь на 18 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами села Сонцевка Донецкой области и о продвижении на других участках фронта.