ISW: Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных территориях в 2024 году

Аналитики Института изучения войны указали на то, что начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях. ISW обнародовал собственные данные по этому поводу, сообщает Украинская правда.

"Начальник российского генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов значительно завысил якобы статистические данные о российских территориальных достижениях (в захватнической войне против Украины – ред.) в 2024 году".

Герасимов заявил 18 декабря, что российские войска захватили примерно 4 500 квадратных километров в 2024 году.

Однако ISW нашел подтверждение того, что российские войска захватили лишь 3 306 квадратных километров в 2024 году.

Аналитики указывают на то, что преувеличенные цифры Герасимова контрастируют с более точными заявлениями министра обороны России Андрея Белоусова на заседании коллегии Министерства обороны России 16 декабря.

Например, Белоусов утверждал, что среднесуточная скорость продвижения российских войск составляет около 30 квадратных километров.

"ISW наблюдал за геолокационными данными, чтобы оценить, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день".

Белоусов также утверждал, что российские войска захватили примерно 99 процентов Луганской области, 70 процентов Донецкой области, примерно 74 процента Запорожской области и примерно 76 процентов Херсонской области.

"По оценкам ISW, российские войска оккупировали примерно 99 процентов Луганской области, 66 процентов Донецкой области и по 73 процента Запорожской и Херсонской областей".

Ключевые выводы ISW за 18 декабря: