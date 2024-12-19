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Курс валют НБУ на 19 декабря

Курс валют НБУ на 19 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 декабря, вырос до уровня 41.9048 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 43.9581 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 11 коп до 53.2505 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 46.8577 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.3257 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.904800 +0.0777
EUR Евро 43.958100 +0.0438
GBP Фунт стерлингов 53.250500 +0.1092
CHF Швейцарский франк 46.857700 +0.2043
PLN Польский злотый 10.325700 +0.0245

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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