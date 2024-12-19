Курс валют НБУ на 19 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 декабря, вырос до уровня 41.9048 за 1 доллар.
Евро подорожал на 4 коп до 43.9581 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 11 коп до 53.2505 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 46.8577 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.3257 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.904800
|EUR
|Евро
|43.958100
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.250500
|CHF
|Швейцарский франк
|46.857700
|PLN
|Польский злотый
|10.325700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.