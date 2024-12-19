Курс валют НБУ на 19 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 декабря, вырос до уровня 41.9048 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 43.9581 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 11 коп до 53.2505 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 46.8577 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.3257 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.904 800 EUR Евро 43.958 100 GBP Фунт стерлингов 53.250 500 CHF Швейцарский франк 46.857 700 PLN Польский злотый 10.325 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.