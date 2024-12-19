В Ростовской области РФ после атаки дронов вспыхнул пожар на НПЗ

В ночь на 19 декабря в Новошахтинске Ростовской области РФ прогремели взрывы, после которых на местном НПЗ начался пожар, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев с места происшествия.

По данным из соцсетей, незадолго до пожара территорию атаковало большое количество БПЛА. Ранее об атаке беспилотников на Ростовскую область сообщал глава региона — Игорь Слюсарь.

Он заявлял, что около полуночи было уничтожено 7 дронов, в том числе 6 в Таганроге и один в Батайске, но "работа по их ликвидации продолжается".

Как сообщалось, 18 декабря в Ростовской области России атаковали ФКП "Комбинат Каменский", являющийся одним из крупнейших химических предприятий.