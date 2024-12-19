Зеленский подтвердил визит в Киев спецпредставителя Трампа по Украине и РФ

Киев подтверждает, что будущий спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину еще до инаугурации нового президента США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Брюсселе в ночь на четверг, сообщает Европейская правда.

Комментируя информацию о возможном визите, Зеленский заверил, что эта поездка точно состоится.

"Он состоится в начале января. Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду" , – заявил президент, ссылаясь на ранее высказанные Келлогом в СМИ идеи о прекращении российско-украинской войны.

Примечательно, что исходя из слов президента, визит генерала Келлога состоится еще до вступления Трампа в полномочия президента – а значит, и до назначения этого Келлога на должность. Как известно, инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2025 года.

В то же время, Зеленский выразил скепсис относительно успеха миссии Келога.

"Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны" , - заявил он.

Ранее американский генерал заявлял, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны, поэтому он должен посетить также РФ.