Россияне нанесли ракетный удар по Ромнам: повреждены жилые дома

Российское войско ударило ракетами по Сумской области вечером 18 декабря, повреждены жилые дома, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Сумской обладминистрации.

По ее информации, россияне нанесли ракетный удар по Ромнам после девяти вечера.

"В результате атаки повреждены 9 жилых домов. По предварительной информации, пострадавших нет" , — отметили в ОВА.

Жителям пострадавших домов предложили временно переехать в общежития.

Ведется ликвидация последствий атаки.

Как сообщалось, в Купянске на Харьковщине из -за удара дрона ранены двое полицейских.