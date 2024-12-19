Россияне нанесли ракетный удар по Ромнам: повреждены жилые дома
Российское войско ударило ракетами по Сумской области вечером 18 декабря, повреждены жилые дома, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Сумской обладминистрации.
По ее информации, россияне нанесли ракетный удар по Ромнам после девяти вечера.
"В результате атаки повреждены 9 жилых домов. По предварительной информации, пострадавших нет", — отметили в ОВА.
Жителям пострадавших домов предложили временно переехать в общежития.
Ведется ликвидация последствий атаки.
Как сообщалось, в Купянске на Харьковщине из -за удара дрона ранены двое полицейских.