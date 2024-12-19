Оккупанты применили 85 беспилотников и две ракеты: как отработала ПВО

В ночь на 19 декабря россияне атаковали Украину десятками беспилотников и несколькими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 45 Шахедов и имитационных беспилотников, еще 40 были локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности оккупанты применили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма и Ростовской области, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, а также 85 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел (РФ).

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 45 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. В результате активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без отрицательных последствий)" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество на Сумщине и Днепропетровщине. Предварительно без жертв и пострадавших.

Попадания БпЛА не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.