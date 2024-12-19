Зеленский о миротворцах в Украине: Есть позитив от некоторых лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии. Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения переговоров.

Зеленский пояснил, что сейчас продолжаются консультации, в проведении которых помогает президент Франции Эмманюэль Макрон

"Мы проговаривали с Эмманюэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии, которая означает – ред.) усиление Украины" , – заявил он.

Президент Зеленский отметил, что уже есть положительные новости.

"Эмманюэль (Макрон) контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров" , – заявил он.