Зеленский о миротворцах в Украине: Есть позитив от некоторых лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии. Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения переговоров.
Зеленский пояснил, что сейчас продолжаются консультации, в проведении которых помогает президент Франции Эмманюэль Макрон
"Мы проговаривали с Эмманюэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии, которая означает – ред.) усиление Украины", – заявил он.
Президент Зеленский отметил, что уже есть положительные новости.
"Эмманюэль (Макрон) контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров", – заявил он.
Впрочем, президент воздержался от конкретизации формата миссии, объяснив, что это "сенситивный вопрос".
"Здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали", – добавил он.