ISW: Россия усиливает армию и все чаще отправляет на войну срочников

Министерство обороны России все чаще заставляет призывников подписывать контракты на военную службу для участия в боевых действиях в Украине. Вероятно таким образом командование пытается создать больше штурмовых сил для поддержания нынешнего темпа наступательных операций. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете сослались на сообщение татарско-башкирской службы Радио Свобода "Идель Реалии", в котором родители российских призывников, служащих в воинской части в Чебаркуле Челябинской области, написали обращение для прямой линии президента Владимира Путина 19 декабря.

В обращении отмечается, что российские военные принуждают их детей подписывать контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ.

Оппозиционное издание "Мобилизационные новости" 18 декабря сообщило, что российский призывник из Псковской области недавно умер во временно оккупированной Запорожской области по неизвестным причинам.

Усиление армии

Тем временем начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на брифинге 18 декабря для иностранных военных атташе заявил, что Воздушно-космические силы РФ завершают формирование первого полка зенитных ракетных комплексов С-500.

Герасимов также добавил, что российские военные завершают испытания атомной подводной лодки с баллистическими ракетами "Князь Пожарский" класса "Борей-А". Кроме того, по его словам, до 2028 года военные планируют пополнить российский Военно-морской флот РФ еще двумя подводными лодками класса "Борей".

Состояние Черноморского флота

Украинский военный обозреватель Петр Черник 18 декабря заявил, что ВСУ повредили и уничтожили до 28 российских надводных кораблей с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

По словам аналитика, Силы обороны повредили и уничтожили 10 из 15 десантных кораблей Черноморского флота России, но на вооружении этого флота все еще находится 20 носителей крылатых ракет "Калибр".

Черник добавил, что уничтожение кораблей десантного класса является особенно важным, ведь Россия полагается на эти корабли для транспортировки грузов во временно оккупированный Крым. В то же время, по его словам, Россия больше не способна строить корабли десантного класса.

Представитель ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук в феврале 2024 года сообщил, что в начале полномасштабного вторжения в Украину, на вооружении ЧФ РФ находились почти 80 единиц военно-морской боевой техники.