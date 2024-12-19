В Раде прокомментировали сообщения о массовом закрытии ФОПов после принятия закона о повышении налогов

Сообщения о массовом закрытии ФОПов после принятия закона о повышении налогов не соответствуют действительности. Количество открытых ФОПов превышает количество закрытых, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, сообщает его Telegram.

По его данным, за 11 месяцев 2024 года количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось. Так, по состоянию на 1 декабря 2024 года количество ФОП составляет 2 076,7 тысяч, из них зарегистрированных в этом году 272,9 тысяч, что больше по сравнению с началом года на 83,6 тысяч человек. Показатель роста вновь созданных ФОП превышает показатель прекращенных почти на 92,0 тысяч человек.

Кроме того, за последние 2 месяца количество вновь созданных ФЛП увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прекращенными или составило 47,7 тысяч плательщиков против 40,7 тысяч закрытых ФОП.

"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", - заявил Гетманцев.

Накануне издание "Опендатабот" сообщило о том, что в Украине после подписания президентом Владимиром Зеленским в конце ноября закона о повышении налогов закрылось 22,5 тысячи ФОПов. Издание пишет, что в первые дни количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно, хотя обычно в день закрывают примерно 700 ФЛП.

Напомним, закон о повышении налогов вступил в силу с 1 декабря. Основным в законе является увеличение военного сбора со всех доходов украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в следующем.

Закон предусматривает установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы. Также предусмотрено установление военного сбора для ФОП - плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (то есть 800 гривен в месяц). Эти налоги нужно платить с 1 января.