Зеленский назвал недопустимой возможность уменьшения численности ВСУ

Даже получение Украиной приглашения в НАТО еще не даст Киеву права уменьшить численность сил безопасности и обороны, а без того это уменьшение вообще недопустимо. Об этом заявил в ночь на четверг президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Комментируя возможные мирные гарантии безопасности в рамках мирных договоренностей президент напомнил, что лучшей гарантией для Украины было бы членство Украины в Альянсе, поэтому Украина и дальше работает над получением приглашения к вступлению.

Впрочем, Зеленский рассматривает все возможные типы гарантий, в том числе "санкционные и финансовые".

"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет (с войной - ред.) снова" , – заявил он.

Президент подчеркнул, что в таких случаях Украина не имеет права соглашаться на сокращение вооруженных сил.

"Лучшее (из вариантов гарантий – ред.) – это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем" , – заявил Зеленский.