Трамп хочет, чтобы республиканцы в Конгрессе инициировали бюджетный шатдаун

Соединенные Штаты в очередной раз оказались на грани правительственного шатдауна – ситуации, когда Конгресс не успевает одобрить финансирование для государственных учреждений, из-за чего те обязаны прекратить работу, сообщает Левый берег.

Как пишет Deutsche Welle, Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Венс выступили с заявлением о недопустимости договоренности между республиканцами и демократами в Конгрессе о временных бюджетных мерах до марта 2025 года.

По словам политиков, "любые уступки с нашей стороны будут считаться изменой страны".

Добавил давления на конгрессменов и соратник Трампа Илон Маск, который в своей сети X написал, что "каждый, кто поддержит этот возмутительный законопроект о расходах, заслуживает через два года уйти из парламента".

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис отреагировал на ситуацию заявлением, что "если республиканцы приведут к шатдауну и нанесут ущерб рабочему классу, который обещали защищать, то с последствиями этого решения они и будут иметь дело".

Законопроект о расходах во избежание шатдауна следует одобрить до пятницы, 20 декабря.