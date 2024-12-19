WSJ: Россия перебрасывает вооружение и системы ПВО из Сирии в Ливию

Россия выводит системы противовоздушной обороны и другое вооружение с военных баз Сирии. Их перебрасывают в Ливию, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, российские грузовые самолеты доставляли средства противовоздушной обороны, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, из Сирии на базы на востоке Ливии. Базы контролирует союзник Кремля - главнокомандующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар.

Россия также вывела из Сирии войска, военную авиацию и другое оружие. РФ пытается сохранить влияние на Ближнем Востоке. Годами ей удавалось это делать благодаря режиму Башара Асада в Сирии. Теперь Москва пытается использовать другого старого партнера в Ливии.

Россия и раньше имела военное присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК "Вагнера", которая имеет тесные связи с Хафтаром. Боевики "Вагнера" использовали объекты Хафтара как транзитный узел в другие африканские страны.

По словам американского чиновника, пока неясно, останутся ли системы вооружений, включая компоненты С-400, в Ливии или их вернут в Россию.

Падение режима Асада

Напомним, несколько недель назад сирийские повстанцы свергли режим Башара Асада в Сирии. Правительственные войска не оказали значительного сопротивления оппозиционным силам. Сам Асад бежал в Россию.

В Москве заявляли, что якобы Асад согласился на добровольную передачу власти и только потом покинул Сирию.

Россия на фоне событий в Сирии выводит свои корабли с морских баз, а также перебрасывает остатки вооружения с баз. В Украине отмечают, что крах режима Асада ударил по РФ, поскольку Сирия была одним из союзников Москвы в течение долгого периода.