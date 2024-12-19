В столице Сербии сделают бесплатным проезд в общественном транспорте

Белград намерена предложить бесплатный общественный транспорт для всех жителей с 1 января 2025 года, сообщает Левый берег.

Мэр сербской столицы Александр Шапич уточнил – это означает, что "никто больше не должен платить за билет".

Беглград из 1,7 миллиона жителей – одна из немногих крупных европейских столиц без метрополитена. Но это не первый город в Европе, который сделал публичный транспорт бесплатным. Ранее такую инициативу ввели Люксембург и Таллин в Эстонии.

В Белграде фиксируют большую плотность автомобилей, поэтому жители сталкиваются с часами пробок, передвигаясь по городу.

За последнее десятилетие количество автомобилей выросло на 250 тысяч, отметил Сапич.

Хотя власти пообещали создать систему метро до 2030 года, план столкнулся с многочисленными задержками, которые пока остановили проект.

Сапич также пообещал к 2027 году полностью заменить городской парк автобусов, трамваев и троллейбусов.

Белградская трамвайная система существует с 1892 года, имеет общую протяженность 127 километров и является одной из самых длинных сетей в Европе.