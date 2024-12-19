Новая система оценивания в школах: что изменилось и почему ее критикуют

Министерство образования и науки Украины внедрило новую систему оценивания, которая предусматривает оценивание по группам результатов. Такая схема позволяет точнее отражать успехи учеников, а также корректировать их оценки в зависимости от индивидуальных достижений, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказывает Министерство образования и науки Украины (МОН).

Согласно нововведению, каждый предмет распределяется на несколько групп результатов, оценки за которые фиксируются отдельно. В конце семестра добавляется общая оценка, которая объединяет все результаты. Например, по истории Украины учитель должен выставлять четыре оценки: три за группы результатов и одну общую.

Система также позволяет ученикам исправлять оценки через выполнение дополнительных заданий или исправляя ошибки. Если ученик, например, в определенной группе имеет более низкую оценку, он может ее улучшить, выполнив задание именно из этой группы.

Однако новая модель уже вызвала волну критики. Родители считают ее слишком сложной, заявляя, что множественные оценки в журналах создают путаницу и не улучшают качество образования.

Учителя жалуются на рост объема работы, связанного с заполнением многочисленных оценок и графиков. Многие педагоги считают, что такая система только усложняет учебный процесс, не давая реальных преимуществ.

Подробные модели формирования и фиксации оценок доступны на сайте Министерства образования. Между тем родители и педагоги призывают пересмотреть систему, чтобы сделать ее более понятной и эффективной.

Ранее мы рассказывали, что образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила предоставить школам право оставлять учеников на повторный год обучения в том же классе для преодоления учебных пробелов. Повторный год обучения может быть необходимым в случаях низкого уровня знаний, длительного отсутствия на уроках или пропусков занятий в течение семестра. Решение предлагается принимать педагогическим советом без обязательного согласия родителей.

Также сообщалось, что с 2027 года в украинских школах введут профильное обучение для учеников старших классов. Школьники будут иметь возможность самостоятельно выбирать специализацию и сосредотачиваться на углубленном изучении выбранных предметов. В то же время в программе останутся обязательные дисциплины, охватывающие основные образовательные направления.