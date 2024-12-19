Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Ростовской области

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов в ночь на 19 декабря.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Сегодня ночью силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ. Это единственный работающий НПЗ в Ростовской области" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что этот завод используется для обеспечения потребностей вооруженных сил России. Специализируется на производстве мазута, печного, судебного и дизельного горючего, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

"Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5" , – отметили в Генштабе.

Более подробная информация о последствиях поражения пока уточняется.