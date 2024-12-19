В Пекине недовольны санкциями ЕС против китайских компаний за помощь РФ

Китай сожалеет и решительно выступает против решения ЕС добавить китайские физические и юридические лица в 15-й пакет санкций против России. Об этом заявил в четверг представитель Министерства торговли Китая, сообщает Европейская правда.

Отметив, что ЕС не прислушался к неоднократным заявлениям и возражениям Китая и действовал умышленно, представитель заявил, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Спикер отметил, что действия европейской стороны противоречат консенсусу, достигнутому китайскими и европейскими лидерами, и негативно влияют на экономические и торговые отношения между Китаем и ЕС.

Китай призывает европейскую сторону действовать в соответствии с поддержкой всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС и обеспечения стабильности глобальных промышленных и логистических цепей, немедленно прекратить ошибочную практику внесения китайских компаний в "черные списки" и прекратить наносить ущерб законным интересам китайских предприятий.

Китай будет предпринимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий, заявил спикер.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда в частности вошли должностные лица Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

В рамках пакета ЕС наложил санкции на 54 человека и 30 организаций. Эти меры призваны противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.