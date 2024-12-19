Ночная атака на Киевщину: обломки дрона упали на железную дорогу

Киевская область подверглась дроновой атаке в ночь на 19 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Очередная массированная атака вражеских беспилотников на Киевскую область. Тревога продолжалась почти 9 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены" , — рассказал он.

Попаданий в жилье или критическую инфраструктуру не было.

По словам Кравченко, из-за падения обломков сбитого дрона в одном из населенных пунктов поврежден частный дом — выбиты окна, пострадал забор.

Обломки также упали на один из участков железной дороги — пока их собирали, движение перекрыли.

"Пострадавших среди населения нет" , — добавил глава ОВА.

Как сообщалось, армия РФ ночью атаковала Украину ракетами и 85 дронами.