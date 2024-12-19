Дуда: Польша пока не обсуждают отправку миротворцев в Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна пока не обсуждает отправку миротворцев в Украину, потому что "никто ничего не предлагал", сообщает Левый берег.

Как пишет RMF24, на вопрос о возможном участии польских военных в миротворческих силах в Украине Анджей Дуда ответил, что это "тема для обсуждения", но пока такого обсуждения нет.

"Никто такого конкретного предложения не подал, никто не представил, какая будет формула, что это будет. Поэтому дискуссии пока нет" , – добавил он.

Также Дуда отметил, что самое важное – это безопасность Польши.

"Если речь идет о прекращении огня или дискуссии о миротворческих силах, первоочередным будет обеспечение безопасности нашей территории как территории восточного фланга Альянса, страхование нас и наших союзников от возможной российской агрессии" , – подчеркнул президент Польши.

Он напомнил, что Польша является логистическим хабом для Украины и оказывает постоянную помощь. Также сказал, что РФ не может выиграть войну.

"Россия не может выиграть эту войну. Если Россия выиграет, это будет означать, что приоритет международного права не будет восстановлен. В конце концов, Россия является агрессором, и Россия напала на Украину без всякого оправдания и без какой-либо причины" , - подчеркнул он. ﻿

Президент Анджей Дуда находился в Брюсселе, где встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами, в частности, президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, он рад, что президент Украины присутствовал, ведь "Украина должна находиться за столом, когда говорят о вопросах войны".