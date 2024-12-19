Суммы страховых выплат по "автогражданке" возрастут до 500 тысяч грн

С нового года страховые суммы, то есть лимиты ответственности, по договорам обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств возрастут примерно в полтора раза. Об этом заявил генеральный директор Моторно страхового бюро Украины (МТСБУ) Александр Берназюк, сообщает Укринформ.

Он отметил, что такие нововведения связаны со вступлением в силу с 1 января большинством положений обновленного Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

"В настоящее время лимит выплат за вред жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен, а за поврежденное имущество — 160 тыс. грн. Со следующего года эти суммы увеличиваются до 500 тысяч и 250 тыс. грн соответственно. В дальнейшем закон предусматривает поэтапное увеличение страховых сумм и постепенное приближение их к европейским лимитам ответственности" , - сказал Берназюк.

Однако этот процесс, по его словам, напрямую зависит от прогресса Украины на пути в ЕС, поэтому темпы увеличения лимитов будут определяться динамикой процесса присоединения. Например, с 2026 года лимиты выплат за вред здоровью возрастут до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего и до 20 миллионов гривен на всех пострадавших в одном ДТП, а имущественные возмещения увеличатся до 2 миллионов гривен на событие. Но эти изменения будут возможны только после отмены военного положения.

"После вступления Украины в ЕС лимиты повысятся до 10 миллионов гривен на человека и до 50 миллионов гривен на событие, а лимиты за имущественный ущерб - до 10 миллионов гривен. Для сравнения, в соседней Польше предельные суммы возмещения по "автогражданке" составляют 5,2 миллиона евро за вред жизни и здоровью и 1,05 миллиона евро за повреждено имущество" , - рассказал руководитель МТСБУ.

В то же время, вероятно, вырастет и стоимость страховых полисов. Ведь если сейчас ценообразование фактически регулируется государством путем установления определенных коэффициентов и критериев, которые могут применять страховые компании, то с 1 января таких ограничений не будет. Компании в соответствии с собственными политиками, процедурами и андерайтерскими расчетами будут самостоятельно устанавливать цены на полисы "автогражданки" и "Зеленой карты" (международной системы страхования ответственности водителей). Берназюк предполагает, что стоимость "автогражданки" может вырасти на 50-70%.