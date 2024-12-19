В ВСУ рассказали, сколько войск россияне бросили на Покровск и Курахово

Россия бросила 150 тысяч солдат на три самых активных направления фронта на востоке Украины. На Покровском направлении оккупанты сосредоточили 70 тысяч бойцов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"На трех тактических направлениях, где больше всего враг взаимодействует - это Покровское, Кураховское и Времивское, участвуют три крупных российских группировки "Центр", "Юг" и "Восток". Насчитывает эта группировка около 150 тысяч личного состава", - сказал он.

По словам спикера, на Покровское направление оккупанты бросили больше всего силы - около 70 тысяч солдат. На Кураховском направлении около 35-36 тысяч оккупантов, а Времивском - 40 тысяч.

Волошин добавил, что россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп вместо механизированных накатов. Штурмовиков враг поддерживает небольшим количеством бронированной техники или же бросает на штурмы не военную технику: пиками и багиг.

Потери армии РФ

Стоит отметить, что в последнее время на фронте возросло количество российских атак. Так, за минувшие сутки на всех направлениях зафиксировано 250 боевых столкновений. Самыми тяжелыми участками фронта остаются Покровское, Времивское и Кураховское направления. Также активные бои идут в Курской области.

За последние сутки украинские воины ликвидировали еще более 1500 россиян. Всего Россия потеряла уже более 768 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину.