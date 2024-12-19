Зеленский просит ЕС помочь с защитой газовых хранилищ и атомных электростанций

Президент Украины Владимир Зеленский будет просить Евросоюз о защите нескольких объектов в Украине, но рассчитывает и на США. Об этом он заявил перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

В четверг утром президент Зеленский прибыл в Дом Европы, где проходит саммит Европейского Союза. ЕС пригласил украинского лидера для выступления и участия в дискуссии лидеров.

"Нам нужно единство в Европейском Союзе в поддержке Украины" , – пояснил президент.

Владимир Зеленский добавил, что обратится к лидерам с несколькими просьбами.

"Топ-приоритет для нас – это защита нашего энергетического сектора, я говорю прежде всего об атомных станциях. Если что-то пойдет не так, это очень опасно и для нас, и для Европы. А также будем говорить о том, как защитить газовые хранилища, что тоже важно и для нас, и для Европы" , – заявил он.

В частности, украинский президент будет просить коллег из государств ЕС о поставках новых систем ПВО для защиты двух десятков стратегических объектов.

Впрочем, Зеленский считает ключевым элементом сохранение поддержки США.