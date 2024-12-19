Российский военный признался о приказе расстреливать украинских пленных
Бойцы бригады "Форпост" Госпогранслужбы Украины во время боя взяли в плен российского военного. Пленный признался, что русским солдатам отдали приказ уничтожать украинских военнопленных, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
На допросе выяснилось, что пленный россиянин — 51-летний мужчина, проведший 37 лет за решеткой. Он признался, что российские военные получили приказы не сдаваться в плен, а украинских пленных расстреливать.
"Нам говорили не сдаваться, а пленных — "обнулить"", — рассказал российский военный.
Также пограничники поведали подробности боя.
Они отметили, что при атаке враг использовал 8 МТ-ЛБ, половину из которых украинские защитники успешно уничтожили.
"Разбежавшуюся пехоту добивали пилоты FPV-дронов и минометчики. Одного "асвободителя" взяли в плен", — рассказал пограничник с позывным "Космос".