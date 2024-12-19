Президент Литвы скептически оценил возможность переговоров с РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа скептически относится к идее мирных переговоров с Россией на нынешнем этапе войны, когда Россия находится в сильной позиции. Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Науседа считает, что сейчас слишком рано говорить о переговорах.

"Я слышал определенные слухи о мирных переговорах. По моему мнению, еще слишком рано об этом говорить.

Россия сейчас в наступательной позиции, Россия идет вперед, Россия чувствует себя сильнее в любых возможных переговорах. Это не приведет к справедливому и устойчивому миру" , – сказал президент Литвы.

По его словам, любые попытки выйти на переговоры сейчас будут означать несправедливый и неустойчивый мир.

"Россия не демонстрирует никакой воли к переговорам. Думаю, в этой ситуации мы можем делать все от нас зависящее для поддержки Украины, чтобы сделать Украину сильнее. И только после этого продвигаться к столу переговоров" , – заявил Науседа.

Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине и ведет обсуждение с действующей администрацией США и украинской стороной.