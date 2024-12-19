Рада со второй попытки отозвала Бойко из комитета по правам человека

Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада отозвала нардепа Юрия Бойко с должности члена комитета по правам человека.

Как написал нардеп Ярослав Железняк, "за" проголосовали 258 голосов.

"Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений" , - написал Железняк.

Напомним, вчера депутаты также пытались отозвать Бойко из комитета, но не хватило голосов: проголосовали только 217 депутатов при необходимых 226 голосах.

Отметим, инициатива об отзыве Бойко из комитета Совета по правам человека появилась после заявлений депутата о "радикалах" в Украине и притеснения русскоязычных.

В среду Бойко посетил СБУ, после чего опубликовал видео с извинениями перед украинцами, в котором назвал Путина "военным преступником" и заявил, что не хочет, чтобы его слова использовала Россия.