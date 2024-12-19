Россияне не оставляют попыток захватить остров Казацкий на Херсонщине – ВСУ

Российские оккупационные войска на юге продолжают свои попытки форсировать проливы и закрепиться на одном из островов. Их основное направление сегодня – остров Казацкий в Херсонской области, сообщает Укринформ.

"По островам ситуация изменилась мало, враг продолжает обстрелы и продолжает попытки форсировать определенные проливы, взять плацдарм и закрепиться на каком-нибудь из островов. И основное их направление - это остров Казацкий, где в последнее время ежедневно продолжаются по несколько боевых столкновений" , - сообщил Волошин.

По словам спикера, враг продолжает ракетные удары по населенным пунктам Юга и, в частности, накануне поздно вечером нанес ракетный удар по городу Кривой Рог.