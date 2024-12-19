Зимние каникулы в городах Украины: когда школьники пойдут на отдых

Учебные заведения могут самостоятельно устанавливать график каникул, при этом МОН рекомендует отправить учеников на двухнедельный отдых с 30 декабря 2024-го по 10 января 2025-го, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает о том, когда в разных регионах начнутся зимние каникулы и как долго они продлятся.

Киев

Зимние каникулы в школах Киева должны начаться 23 декабря 2024 года и продлиться до 12 января 2025 года (включительно). Вместе с тем руководство учебных заведений может самостоятельно корректировать график отдыха. Также дополнительные каникулы предусмотрены для учеников первых классов с 17 по 22 февраля 2025 года.

Львов

Большинство львовских школьников будут отдыхать в течение двух недель - с 23 декабря 2024-го по 5 января 2025-го. Некоторые учебные заведения определили продолжительность каникул в течение 3 недель до 12 января (включительно).

Одесса

В Одессе школы отправят детей на отдых согласно предложенному графику от МОН с 30 декабря 2024 - 10 января 2025 года.

Днепр

Школьники в Днепре будут отдыхать также в течение двух недель, но с 25 декабря 2024 до 7 января 2025 года. Однако в некоторых учебных заведениях даты каникул могут сместиться.

Харьков

В Харькове ученики большинства школ пойдут на двухнедельные каникулы с 28 декабря 2024-го до 12 января 20250-го года (включительно).

Ужгород

Местные школы отправят детей на зимний отдых с 23 декабря 2024 года по 5 января 2025 года, такие даты рекомендовало Управление образования Ужгородского городского совета.

Черновцы

В школах Черновцов ученики должны пойти на каникулы на две недели. В части заведений дети будут отдыхать с 23 декабря 2024 года по 6 января 2025 года, в остальных - с 28 декабря по 12 января (включительно).

Ивано-Франковск

Департамент образования городского совета рекомендовал учебным заведениям уйти на каникулы в период с 25 декабря 2024-го года до 12 января 2025 года, при этом каждая школа сама решит, сколько дней ученики будут отдыхать и в какие даты.

Тернополь

Тернопольским школьникам предоставят 26 дней зимних каникул, поскольку ученики с сентября по декабрь учились по субботам. Поэтому каникулы в городе начались 18 декабря 2024 года и продлятся до 12 января 2025 года (включительно).

Хмельницкий

В городе планируют придерживаться рекомендаций МОН, поэтому зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

Луцк

Зимние каникулы в учреждениях общего среднего образования в Луцке начнутся 25 декабря 2024 года и продлятся до 7 января 2025 года (включительно).

Ровно

В большинстве школ Ровно и громады ученики будут отдыхать с 23 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. При этом два учебных заведения в области уже отдыхают с 16 декабря.

Полтава

Школы Полтавы и громады отправят учеников на отдых с 25 декабря 2024 года по 12 января 2025 года (включительно).

Винница

В учреждениях среднего образования Винницкой громады каникулы должны начаться 23 декабря 2024 года и продлятся до 12 января 2025 года.

Черкассы

Черкасские школьники будут иметь каникулы продолжительностью две недели - месяц, в зависимости от учебного заведения. На отдых ученики пойдут в период с 14 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

Сумы

Зимние каникулы в Сумах продлятся с 28 декабря 2024 года по 19 января 2025 года, а в некоторых учебных заведениях они будут до 2 февраля.

Николаев

Дети в Николаевских школах пойдут на отдых 23 декабря 2024 года, а обучение в новом семестре начнут 13 января 2025 года. При этом в Управлении образования Николаевского городского совета отмечают, что из-за ситуации с безопасностью в городе даты каникул и их продолжительность могут меняться.

Житомир

Зимние каникулы в учебных заведениях Житомира должны начаться 23 декабря 2024 года и продлиться до 14 января 2025 года, но ряд школ откорректировали даты отдыха по своему усмотрению.

Чернигов

В школах Чернигова установлены даты для зимних каникул с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года (включительно).

Кропивницкий

Большинство школ в Кропивницком запланировали даты каникул с 14 декабря до 12 января, в некоторых учебных заведениях дети будут отдыхать с 21 декабря по 13 января.

Херсон

В Херсоне зимние каникулы для школьников установлены с 23 декабря 2024 года до 12 января 2025 года (включительно). А для учеников первых классов предусмотрены дополнительная неделя отдыха с 17 до 22 февраля 2025 года.