Рада проголосовала за закон о ликвидации МСЭК во втором чтении

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о ликвидации медико-санитарных экспертных комиссий, начиная со следующего года. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

"Совет принял в целом о ликвидации МСЭК с 2025 года. ЗА законопроект #12178 - 259 голосов. Вместо с 01 января 2025 года внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и сверхкластерных больницах (современная система оценивания функционирования личности)" , - написал он.

Как сообщалось, 16 декабря в Минздраве проинформировали, что в Украине взамен МСЭК создали 1348 экспертных команд в 286 больницах.