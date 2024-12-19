Дональд Трамп стал человеком года по версии еще одного издания
По версии британской газеты Financial Times человеком года стал избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении на сайте FT.
"Мы живем в эпоху Трампа. Историки будут смотреть на 2024 год как на смену эпохи, как на [выборы] 1932 года, когда пришел "Новый курс" Рузвельта, или как на 1968 год, когда Ричард Никсон положил начало новым правым", — сказал давний политический и бизнес-партнер Трампа Роджер Стоун.
Дональд Трамп заявлял, что подготовил серию радикальных шагов "первого дня" своего президентства: приказы о начале депортации мигрантов без документов, массовое помилование участников беспорядков, заключенных за нападение на Капитолий 6 января, новую эру нефтяных скважин, указы о свободе слова в университетах. Также Трамп обещал провести чистку генералов в Пентагоне и расследование по тем, кто расследовал его дела.
Во время первой инаугурации в 2017 году Трамп говорил об "американской бойне", вызванной глобализацией и Китаем. Тогда он угрожал выходом США из НАТО из-за "неуплаченных взносов" некоторыми из его европейских членов. В этот раз он ведет подобную риторику, но более агрессивно. Он говорит, что решит проблему российско-украинской войны "в течение 24 часов", и подчеркивает, что для него "Америка — прежде всего".
Некоторые политики и аналитики прогнозируют, что новое президентство Трампа будет сопровождаться хаосом, а не новым порядком, а его возврат предвещает новую позолоченную эпоху денег в политике и дипломатии США.
Напомним, 12 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп во второй раз стал "Человеком года" по версии Time.