Рада упростила компенсацию за уничтоженное имущество на оккупированных территориях

Верховная Рада приняла закон о компенсации уничтоженного или поврежденного имущества, находящегося на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным проект №11161﻿ во втором чтении поддержали 292 депутата.

Закон облегчает процедуру получения компенсации за разрушенные или поврежденные объекты недвижимого имущества для ВПЛ, которые переместились с территорий активных боевых действий или оккупированных РФ.

В частности, закон:

приравнивает поврежденные объекте недвижимого имущества, территориях активных боевых действий или оккупированных РФ к разрушенным из-за невозможности зафиксировать повреждения и обеспечивает предоставление компенсации,

отменяет процедуры обследования уничтоженного или поврежденного недвижимого имущества, расположенного на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Обоснование проекта

Как отмечают авторы проекта, после начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины 24 февраля 2022 года, 4,9 млн внутренне перемещенных лиц были вынуждены переместиться в новые общины. В результате боевых действий и временной оккупации, ими было потеряно их имущество, в частности недвижимое.

"В отличие от жителей деоккупированных территорий, ВПЛ с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, не имеют возможности доказать факт разрушения или повреждения своего недвижимого имущества, без такой процедуры отсутствует возможность рассчитывать на дальнейшую компенсацию своего имущества" , - говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, в Украине с 2023 года действует государственная программа "еВідновлення". В рамках инициативы украинцам предоставляют компенсации за разрушенное или поврежденное в результате военных действий жилье.