Премьер Бельгии не видит признаков того, что США свернут помощь Украине
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо не видит признаков того, что США свернут поддержку Украины, но, по его словам, Европа в этом плане должна делать больше. Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
По словам де Кроо, сейчас никакие действия в поддержку Украины не могут считаться достаточными.
"Я не вижу признаков того, что США свернут свою поддержку Украины. Но мы должны делать максимум в ситуации войны. Того, что можно сделать никогда не может быть достаточно", – сказал премьер Бельгии.
По его словам, Европа должна масштабировать производство оружия как можно скорее.
Также он упомянул о финансовой поддержке Украины и кредите на 50 млрд евро за счет активов РФ.
"Должна быть комбинация военной и финансовой поддержки. И мы должны продолжать делать максимум", – заявил де Кроо.