Премьер Бельгии не видит признаков того, что США свернут помощь Украине

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо не видит признаков того, что США свернут поддержку Украины, но, по его словам, Европа в этом плане должна делать больше. Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

По словам де Кроо, сейчас никакие действия в поддержку Украины не могут считаться достаточными.

"Я не вижу признаков того, что США свернут свою поддержку Украины. Но мы должны делать максимум в ситуации войны. Того, что можно сделать никогда не может быть достаточно" , – сказал премьер Бельгии.

По его словам, Европа должна масштабировать производство оружия как можно скорее.

Также он упомянул о финансовой поддержке Украины и кредите на 50 млрд евро за счет активов РФ.