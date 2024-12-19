Рада обратилась к Зеленскому для лишения Бойко звания "Героя Украины"

Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада поддержала запрос к президенту относительно лишения нардепа Юрия Бойко звания "Героя Украины". Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, за проголосовали 232 депутата, сообщает Левый берег.

"Совет поддержал запрос моего коллеги Романа Лозинского на президента Украины о лишении депутата Бойко звания "героя Украины". Там еще много фамилий по лишению наград в запросе" , - написал Железняк.

Сегодня, 19 декабря, со второй попытки Верховная Рада отозвала нардепа Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека. "За" 258 голосов.

Напомним, в ноябре Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины. Среди них Александр Ефремов, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Дмитрий Табачник, Николай Азаров, Виктор Пшонка, Андрей Деркач, патриарх Кирилл, Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, Ани Лорак и Таисия Повалий.

Отметим, еще в 2014 году нардепы регистрировали разные проекты законов о лишении российских и некоторых украинских звезд шоу-бизнеса званий заслуженных и народных артистов. Однако так и не проголосовали. После 24 февраля 2022 года Совет также предпринял несколько попыток изменить устаревшее законодательство о госнаградах, впрочем помешали обломки бывшей ОПЗЖ. Именно они обычно помогают голосами "слуги народа".

Поэтому до сих пор один из ее лидеров, действующий нардеп Юрий Бойко, имеет высшее звание "Герой Украины", которое присвоил ему еще в 2004 году Леонид Кучма.