Коломойскому продлили арест по делу о покушении

Печерский районный суд Киева продлил срок пребывания бизнесмена Игоря Коломойского под стражей до 9 февраля 2025 года в рамках дела о покушении на адвоката Сергея Карпенко, сообщает Деловая столица.

Об этом заместитель председателя наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко сообщил в Telegram-канале.

Напомним, в 2003 году в Крыму было совершено покушение на адвоката Сергея Карпенко, который якобы отказался содействовать Коломойскому в получении контроля над заводом "Днепроспецсталь". Он получил три ножевых ранения, но выжил.

Четверо исполнителей преступления были задержаны, а позже приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 12 лет.

Как сообщалось, 28 ноября Кипр отозвал еще 77 паспортов у людей, получивших гражданство с помощью противоречивой схемы "золотых виз". Среди них – российский олигарх Олег Дерипаска и украинский бизнесмен Игорь Коломойский.