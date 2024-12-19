Конфискованный у российского олигарха завод продали почти за 2 млрд грн

Фонд государственного имущества Украины 19 декабря 2024 продал на приватизационном аукционе национализированное ООО "Аэрок" за 1,89 млрд грн, сообщает Укринформ.

"Сегодня состоялся онлайн-аукцион по приватизации объекта крупной приватизации - государственной доли в размере 100% уставного капитала ООО "Аэрок" с финальным результатом 1,890 млрд гривен. За право собственности на объект соревновались 3 участника" , - говорится в сообщении.

В ходе торгов цена выставленного актива выросла почти вдвое.

Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности общества, погасить в течение 6 месяцев долги по заработной плате и перед бюджетом, просроченную кредиторскую задолженность общества, соблюдать социальные гарантии и не допустить увольнения работников в течение 6 месяцев с даты перехода к нему права собственности на приобретенную долю.

По словам и. председателя Фонда госимущества Иванны Смачило, после завершения всех приватизационных процессов владелец сможет инвестировать в предприятие, которое позволит развивать отрасль, создавать дополнительные поступления в местный и государственный бюджет и предоставить людям новые рабочие места.

Все средства от приватизации этого объекта направятся в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Как сообщалось, ООО "Аэрок" – один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине. Предприятие, принадлежавшее подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову, было конфисковано в 2022 году. Согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 22 августа 2023 года и постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 10 октября 100% доли в уставном капитале ООО "Аэрок" было взыскано в доход государства и передано в управление ФГИУ.