США считают, что у Китая будет более 1000 ядерных боеголовок к 2030 году

Пентагон заявил, что Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал и, вероятно, будет иметь более 1000 ядерных боеголовок до 2030 года. Об этом со ссылкой на последний отчет Пентагона о военной мощи Пекина и слова высокопоставленного чиновника пишет Politico, сообщает Европейская правда.

Как говорится в отчете, за последний год Китай добавил не менее 100 ядерных боеголовок к своему арсеналу и теперь имеет более 600 боеголовок.

Пентагон отметил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) хочет иметь в своем распоряжении более тысячи дееспособных боеголовок до 2030 года.

"Я, безусловно, ожидаю, что они продолжат расширять и модернизировать свои силы и после этого" , – сказал журналистам представитель оборонного ведомства, пожелавший остаться анонимным, чтобы объяснить детали отчета.



Акцентируется, что Китай сохраняет политику "неприменения первыми" в отношении своих ядерных сил, то есть он не будет стрелять первым, и больше сосредотачивается на сдерживании массированного контрудара.

Чиновник отметил, что увеличение количества ядерных боеголовок происходит на фоне более широкого внимания к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет "с большим количеством и большей живучестью для совершенствования своих ракетных сил, способных нести ядерное оружие".

"Они также проявляют определенный интерес к разработке новой обычной МБР, которая может нанести удар по Гавайям, Аляске и континентальной части Соединенных Штатов" , – проинформировал он.

Расходы Пекина на оборону всегда были туманными, поскольку американские и западные чиновники предостерегали, что Китай, как и Россия, не раскрывает публично истинный размер своих оборонных бюджетов.

По оценкам отчета, Китай тратит по меньшей мере на 40% больше, чем объявляет в своем государственном оборонном бюджете, что равняется примерно $330-450 млрд общих расходов на оборону на 2024 год.

Как отмечает издание, оборонный бюджет США остается самым высоким в мире. Последний запрос президента Джо Байдена достиг $880 млрд и, как ожидается, возрастет после того, как Конгресс сделает дополнения в ближайшие недели.