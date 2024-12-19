В ЕС планируют помочь Молдове в случае прекращения поставок газа из РФ

В случае полного прекращения поставок российского газа в Молдову с 1 января 2025 года и проблем с электрогенерацией Европейский Союз должен помочь стране преодолеть кризис. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола на пресс-конференции в рамках саммита ЕС 19 декабря, сообщает Европейская правда.

Метсола считает высокой вероятность того, что 1 января 2025 года РФ остановит поставки и отключит газа, который сейчас идет в Приднестровье и используется для генерации электроэнергии для всей Молдовы.

"Мы должны смягчить влияние ожидаемого прекращения Россией поставок газа в Приднестровье, что на практике означает, что Приднестровье погрузится в темноту 1 января" , – пояснила она.

В этом случае, по словам президента, Евросоюз должен вмешаться в ситуацию, чтобы помочь народу Молдовы, который выбрал европейское будущее.

"Мы должны быть готовы быстро вмешаться, чтобы убедиться, что люди не будут получать огромные неподъемные счета" , – подчеркнула она.

Президент Европарламента подчеркнула, что ЕС должен найти возможности "оплатить счета, которые они (граждане Молдовы, – ред.) не могут себе позволить".

"Думаю, будет расти консенсус относительно того, чтобы дать немедленное решение этой проблемы... Это был мой месседж лидерам ЕС, и он был воспринят хорошо" , – сказала Метсола.

Напомним, власти Молдовы готовятся к энергетическому кризису. 16 января в стране начало действовать чрезвычайное положение в энергетике.