От системы "Шлях" отключили 13 перевозчиков за схемы с выездом за границу
В Украине от системы "Шлях" отключили 13 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы. Об этом говорится в сообщении Укртрансбезопасности, сообщает Экономическая правда.
Среди нарушителей 10 ФЛП и три компании. Их отключили на 3 месяца.
Согласно приказу Укртрансбезопасности от системы "Путь" отключено:
- ФЛП Невский Игорь Михайлович;
- ФЛП Латышева Валентина Ивановна;
- ФЛП Романенко Игорь Сергеевич;
- ФЛП Бузажи Василий Георгиевич;
- ФЛП Кулиш Владимир Владиславович;
- ФЛП Мицик Андрей Андреевич;
- ФЛП Коваль Сергей Васильевич;
- ФЛП Голубенко Дмитрий Александрович;
- ФЛП Кияновский Сергей Сергеевич;
- ФЛП Тимченко Василий Петрович;
- ЧП "ОДЕССЕЙ-ПРОМСНАБ";
- ООО "ВИКИНГ ТРАНС";
- ООО "ГОЛ-АВТО".
По материалам Государственной пограничной службы эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Водители этих компаний и ФЛП в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы, отмечают в Укртрансбезопасности.
Напомним, в октябре от системы "Путь" отключили шесть перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.