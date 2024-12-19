Close button

От системы "Шлях" отключили 13 перевозчиков за схемы с выездом за границу

От системы "Шлях" отключили 13 перевозчиков за схемы с выездом за границу
Фото: facebook.com/DPSUkraine

В Украине от системы "Шлях" отключили 13 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы. Об этом говорится в сообщении Укртрансбезопасности, сообщает Экономическая правда.

Среди нарушителей 10 ФЛП и три компании. Их отключили на 3 месяца.

Согласно приказу Укртрансбезопасности от системы "Путь" отключено:

  • ФЛП Невский Игорь Михайлович;
  • ФЛП Латышева Валентина Ивановна;
  • ФЛП Романенко Игорь Сергеевич;
  • ФЛП Бузажи Василий Георгиевич;
  • ФЛП Кулиш Владимир Владиславович;
  • ФЛП Мицик Андрей Андреевич;
  • ФЛП Коваль Сергей Васильевич;
  • ФЛП Голубенко Дмитрий Александрович;
  • ФЛП Кияновский Сергей Сергеевич;
  • ФЛП Тимченко Василий Петрович;
  • ЧП "ОДЕССЕЙ-ПРОМСНАБ";
  • ООО "ВИКИНГ ТРАНС";
  • ООО "ГОЛ-АВТО".

По материалам Государственной пограничной службы эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Водители этих компаний и ФЛП в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы, отмечают в Укртрансбезопасности.

Напомним, в октябре от системы "Путь" отключили шесть перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Новости

Популярные темы форума

analytics