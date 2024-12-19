От системы "Шлях" отключили 13 перевозчиков за схемы с выездом за границу

В Украине от системы "Шлях" отключили 13 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы. Об этом говорится в сообщении Укртрансбезопасности, сообщает Экономическая правда.

Среди нарушителей 10 ФЛП и три компании. Их отключили на 3 месяца.

Согласно приказу Укртрансбезопасности от системы "Путь" отключено:

ФЛП Невский Игорь Михайлович;

ФЛП Латышева Валентина Ивановна;

ФЛП Романенко Игорь Сергеевич;

ФЛП Бузажи Василий Георгиевич;

ФЛП Кулиш Владимир Владиславович;

ФЛП Мицик Андрей Андреевич;

ФЛП Коваль Сергей Васильевич;

ФЛП Голубенко Дмитрий Александрович;

ФЛП Кияновский Сергей Сергеевич;

ФЛП Тимченко Василий Петрович;

ЧП "ОДЕССЕЙ-ПРОМСНАБ";

ООО "ВИКИНГ ТРАНС";

ООО "ГОЛ-АВТО".

По материалам Государственной пограничной службы эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Водители этих компаний и ФЛП в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы, отмечают в Укртрансбезопасности.

Напомним, в октябре от системы "Путь" отключили шесть перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.