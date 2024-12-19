Лидеры ЕС хотят обсудить с Зеленским вопрос транзита газа из РФ – Bloomberg

Лидеры Евросоюза намерены обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, среди прочего, транзит российского газа через Украину. Однако шансы на продолжение в 2025 году невелики.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Если говорить реалистично, то нет" , - заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб в ответ на вопрос о вероятности возобновления транзита газа через Украину после 2024 года.

На тот же вопрос президент Кипра Никос Христодулидис сказал журналистам:

"Это один из вопросов, который мы обсудим с президентом Зеленским".

Как отмечает Bloomberg, переговоры о сохранении транзита продолжаются уже несколько месяцев, при этом покупатели теперь усиливают давление, а обсуждения становятся более интенсивными.

Хотя возобновление маловероятно, поскольку Украина заявила, что не хочет, чтобы российский газ продолжал поступать через ее территорию после истечения срока действия текущего соглашения, обсуждаются возможные альтернативы, включающие топливные свопы и других посредников.

Как заявил Юрген Шнайдер, глава энергетического департамента министерства энергетики Австрии, правительство Австрии осведомлено об усилиях Словакии - одной из стран, по-прежнему зависящих от российского газа, - по продлению транзита через Украину, но не знает ни о какой готовой к подписанию сделке.

Напомним, дружественные Москве Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продлила транзит российского газа.

Однако, по оценке Европейской комиссии, прекращение транзита российского природного газа через Украину с 1 января 2025 года окажет "незначительное" влияние на европейские цены. Окончание транзитного соглашения уже учтено в зимних ценах на газ".